No es Miguel Jiménez: Aficionados de Chivas señalan al CULPABLE de la derrota contra América

Era todo ilusión en la previa, pero las Chivas de Guadalajara no pudieron vencer al Club América en la primera semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2023, disputada este jueves 18 de mayo en la cancha del Estadio Akron. Las Águilas se impusieron por 1 a 0 y ahora el equipo Rojiblanco tiene la serie más cuesta arriba.

El partido tuvo muchísimas oportunidades de gol, pero tuvo en Luis Ángel Malagón a la figura del partido, pues el portero Azulcrema salvó el arco con importantes paradas en la primera mitada. Por el contrario, Miguel Jiménez no pudo ante el gran recorte y definición de Alex Zendejas, autor del único gol que mandó a callar a toda la grada tapatía.

Más allá de que en las redes se habló de las diferencias que ofrecieron los porteros del América y el de las Chivas, los aficionados en general y muchos identificados con el Guadalajara en particular se encargaron de señalar a otro “culpable” de la derrota sufrida en este Clásico Nacional.

Aficionados de Chivas señalan a Alexis Vega por su actuación ante América

Inmediatamente después del Clásico Nacional, los usuarios de Twitter convirtieron a Alexis Vega en tendencia, y cargaron contra él debido a que consideraron que no estuvo a la altura en este partido de vital importancia. Y es que, precisamente el Gru fue quien no pudo convertirle en dos ocasiones a Malagón en la primera mitad, además de no haber tenido una gran actuación individual. Por si fuera poco, lleva 10 encuentros sin anotarle al eterno rival.

Además de una importante cantidad de memes hacia el 10 del Guadalajara, aficionados y periodistas dieron cuenta del bajo nivel de Alexis Vega.“Tenemos 4 años esperando que el p*** marr** de Alexis Vega aparezca en partidos importantes y se sigue cag*** en las patas”, arremetió un fanático. “Alexis Vega le echa más ganas cuando ve a Diego Boneta”, disparó el reconocido narrador Álvaro Morales. Unos pocos de los tantos comentarios vertidos hacia el delantero…