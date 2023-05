Para nadie es un secreto que Pollo Briseño es un jugador que deja todo cuando entra al terreno de juego, consciente de sus virtudes y defectos, buscando siempre colaborar con su equipo para conseguir la victoria sin importar lo que cueste.

El nacido en Guadalajara ha recibido cualquier cantidad de críticas, pero firmó una eliminatoria bastante correcta ante Atlas en los cuartos de final, pareciendo probable que Veljko Paunovic le dé la confianza y arranque también contra América.

Briseño es reconocido por su pasión dentro del terreno de juego, charlando con TUDN y dejando una declaración que seguramente levantará mucha polémica en la previa del Clásico Nacional.

“Si me tengo que morir de un paro cardiaco dentro de la cancha sería la muerte más bonita para mí, a mí me gusta el futbol, lo vivo, me apasiona. Que la gente lo vea y lo reconozca, se me pone la piel chinita y con más razón me voy a matar por este este escudo, por las Chivas… espero estar otros 10, 20 años en el club”, aseguró.

Veljko Paunovic, un maestro para el Pollo Briseño

Por otro lado, el defensa tuvo elogios para su técnico, considerando que les ha cambiado la mentalidad: “No había visto el futbol de la manera de como él lo ve, soy de los que cree que el futbol ya está inventado, pero el darle los detalles y la importancia a cada jugada, cada video es la forma que te va llevando a la excelencia. Él pone atención en muchos detalles que a lo mejor nosotros no le damos importancia y ha sido la diferencia del porqué hemos conseguido tantas victorias, él sabe ganar”, dijo para finalizar.