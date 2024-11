Neymar sufrió en octubre de 2023 la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Un año después del incidente, el crack brasileño volvió a jugar de manera profesional y sumó minutos en el juego del Al-Hilal ante Al-Ain por la Champions League de Asia.

Ese regreso fue un momento emocionante tanto para Neymar como para una gran porción del mundo del futbol. El brasileño demoró más de lo habitual en recuperarse de la lesión y el ex futbolista del PSG padeció momentos duros durante el proceso de rehabilitación.

“Algunos días, cuando me despertaba, quería rendirme. Lo admito, esta lesión es la que más me impactó en toda mi carrera”, confesó Neymar en un anticipo que salió a la luz sobre un documental que será lanzado próximamente en Netflix en el que se verá todo el proceso de rehabilitación del brasileño.

“El primer mes estaba muy mal mentalmente, realmente triste. Sabía que era una lesión seria y larga. Estar fuera es duro. El comienzo de cualquier lesión es complicado, sólo sientes dolor. Sólo sentía dolor, sólo quería que parara“, reveló Neymar sobre el inicio de su lesión.

Asimismo, el brasileño reconoció que su familia fue clave en la recuperación: “Si no tienes gente que amas a tu lado, a tu familia, a tus amigos, entonces puede ser muy difícil volver de una lesión como esta. Realmente se mete con tu mente y tu cuerpo. Ya no tengo 20, tenía 31 cuando me pasó. Estoy muy agradecido de haber tenido a mi familia y amigos cerca”.

Neymar no volvería a jugar hasta 2025

Unos días después de su regreso, Neymar sufrió un desgarro en el tendón de la corva y el brasileño no volvería a jugar hasta 2025. Luego de una lesión tan larga, es normal que un jugador sufra molestias musculares y el futbolista del Al-Hilal reconoció que no es nada grave.