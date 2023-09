César “Chino” Huerta es una de las figuras de Pumas UNAM y del Apertura 2023 de la Liga MX. Pero hasta hace poco más de un año, el extremo vestía la playera de las Chivas de Guadalajara.

Al estar viviendo un gran presente e incluso ser convocado a la Selección Mexicana, muchos aficionados del “Rebaño Sagrado” se lamentan haber perdido a este gran futbolista.

Ricardo Peláez confiesa que intentó que Huerta se quede en Chivas

El exdirectivo de Chivas, Ricardo Peláez, brindó una entrevista en TUDN en la que contó detalles sobe la salida de Huerta del Guadalajara. En ella expresó, “Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera”.

Además fue contundente al decir que el “Chino” no quería quedarse en Chivas. “Con el papá encima ‘y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre’, el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada”, agregó Peláez.

Peláez desafió al Chino Huerta

Ricardo Peláez aclaró que si sus dichos no eran verídicos, que Huerta salga a desmentirlo. “Reto públicamente a que me desmienta el Chino Huerta que es un grandísimo jugador y que le pedí que se quedara, que salga él si estoy diciendo una mentira en este momento”, afirmó el exdirectivo de Chivas.