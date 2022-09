Chivas visitó el Estadio Azteca en la Jornada 15 del Apertura 2022, donde acabó con derrota por 2-1 en un partido en el que no faltaron las polémicas. En las filas del Rebaño quedó molestia con el arbitraje, pero ahora llegará el momento de enfocarse en lo que será la última jornada de la fase regular.

Finalizada la Jornada 15 del Apertura 2022, Chivas aún tiene una posición cómoda en la tabla, ya que se ubica en el 7° lugar, ya con un lugar asegurado en el Repechaje. Tras el receso por Fecha FIFA, el Rebaño se medirá ante Cruz Azul, el próximo 1 de octubre en lo que será la última jornada de la fase regular.

De Anda, duro con Chivas

Tras la derrota ante las Águilas, Paco Gabriel de Anda, ex directivo del Rebaño, fue muy duro al considerar que con su actual proyecto, Chivas no aspira al título. En su rol de analista de ESPN, expresó: “Hoy enfrenta al equipo que mejor juega al futbol. Aquí no estamos para consentir y hablamos de lo que vimos, yo creo que América fue superior, aprovechó mejor las oportunidades y tiene un plantel más vasto, más preparado y que aspira a cosas distintas. Chivas no aspira al título, América sí”.

Palencia aconsejó al Nene Beltrán

Apenas terminó el encuentro ante América, varios jugadores de Chivas se fueron a protestar contra el árbitro, que acabó por expulsar a Fernando Beltrán. Tras esto, el exjugador y directivo del Rebaño, Francisco Palencia, reflexionó en Fox Sports: “Incluso a Beltrán lo expulsan al final del partido, a lo mejor por esta misma jugada (…) Como bien lo decía Cadena, estas cosas se refería de controlar estas emociones de los chicos jóvenes. Porque no puede ser que acaba el partido, pitan el final y vayas y le digas cosas al árbitro y que te pongan una roja. Incluso Cadena fue a separar a todos sus jugadores que estaban ahí diciéndole de cosas. A eso se refiere a esa madurez que solamente te lo dan los años jugando los Clásicos”.