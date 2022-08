Finalmente llegó el día y Chivas Guadalajara pudo romper el maleficio de ocho partidos en la Liga MX sin conocer la victoria. La víctima fue Necaxa debido a que se destapó con una goleada por 4-0 para por el momento ser 13º con nueve puntos, con un partido menos.

De esta manera, el Rebaño le da una alegría a la afición luego de haber igualado 1-1 contra Atlas y llegará con otra mentalidad para recibir a Rayados de Monterrey. Por otro lado, Ricardo Cadena habló de la relación que tiene con la directiva del Guadalajara y con el plantel.

Chivas ganó en la Apertura 2022

En el día de hoy Chivas rompió con una sequía de siete partidos sin conocer la victoria y esto lo logró en el Estadio Victoria tras vencer por 4-0 a Necaxa. Ángel Zaldívar con un doblete, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán marcaron para que el Rebaño sume sus primeros tres puntos en la temporada 2022-2023.

Ricardo Cadena habló de la relación tiene con Chivas

Luego de lograr su primera victoria, Ricardo Cadena habló de la relación que tiene con la directiva de Chivas y sus jugadores. “La realidad es que la confianza que siempre me dieron y brindaron dentro de la institución y la confianza que yo le tengo a los muchachos para desarrollar el trabajo ha estado ahí todo el tiempo. Lamentablemente los resultados no nos habían acompañado en el factor contundencia, en goles, en lo que quieras hasta el VAR, hemos errado penaltis”, expresó el timonel. y agregó: “Hoy esa confianza que los muchachos me han demostrado y me han manifestado en todo el torneo, donde se refleja el compromiso que tienen, nos permite seguir aspirando, sumando y creciendo”.