Chivas Guadalajara comienza a vivir semanas claves de cara a lo que se vivirá en la reclasificación para la Liguilla de la Liga MX. La actualidad marca que se ubica séptimo en tabla de posiciones y si pierde en la última jornada del certamen nacional podría bajar de posición.

Por otro lado, en plena preparación de cara al choque por la Leagues Cup, Ricardo Cadena habló de la sanción que recibió por criticar al arbitraje. Por otro lado, Alexis Vega mencionó si lo vinieron o no a buscar desde Europa.

Alexis Vega habló si lo buscaron de Europa

Una de las grandes negociaciones que tuvo Chivas a lo largo del Clausura 2022 fue el contrato de Alexis Vega, quien habló con el escorpión dorado y dijo si lo buscaron o no en Europa. “En realidad fueron puros rumores que me ponían en varios equipos de Europa, mi representante me hizo saber que preguntaron por mí, pero no hubo nada concreto. Preguntaron y hasta ahí, no hubo nada de 'ya lo queremos en verano', no hubo nada cerrado", recordó el futbolista.

Ricardo Cadena habló de la sanción que recibió

Luego del encuentro ante América, Ricardo Cadena lanzó una crítica contra el arbitraje y fue sancionado, por lo que en las últimas horas rompió el silencio. “Con el tema de la multa, pues, como del arbitraje, muchas veces no acostumbro a hablar. Acepto que después de un partido puedes hacer algún juicio o comentario que puede no ser bien visto o catalogado y aceptar esa parte, nos alineamos y somos gente que entendemos que el futbol es así, debemos darle atención y respeto a todo mundo", expresó el técnico de Chivas en conferencia de prensa.

José Luis Real apuntó contra Jorge Vergara

"Jorge me sacó cuando el equipo estaba en los primeros lugares. La influencia de gente muy cercana a él, que todavía uno de ellos está muy cerca, influyó para que por dos partidos que perdí, estando prácticamente ya clasificados tomarán la decisión de sacarme. Ese equipo iba para campeón", reveló el exentrenador de Chivas en plática con el periodista David Medrano.

Fernando Beltrán se quedaría sin Mundial

A pesar de mostrar un gran nivel en el Deportivo Guadalajara, el Nene podría quedarse sin disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana. De acuerdo a la información relevada por David Medrano, no le habría llenado el ojo al Tata y podría ser uno de los "cortados" en la lista final.