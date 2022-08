Luego de un inicio muy angustiante, Chivas pudo encarrilar su camino en la Liga MX luego de haber superado a Rayados de Monterrey y Necaxa en las últimas dos jornadas. Debido a esto, el Rebaño se metió a zona de repechaje en el 11º puesto con 12 puntos.

Por otro lado, en el día de hoy, Santiago Ormeño le envió un mensaje a la afición de Chivas luego de haber marcado en la noche de ayer. A su vez, Gerardo Martino dio la listas de convocados con varios jugadores del plantel de Ricardo Cadena.

Ormeño le mandó un mensaje a la afición de Chivas

Finalmente, Chivas pudo encontrarse con la victoria, mientras que Santiago Ormeño pudo romper su sequía goleadora luego de marcar ante Monterrey. A su vez, le dejó un mensaje a la afición al decir: “Este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer. Me preparo todos los días para poder rendir, para que las cosas se me den. No ha sido nada fácil, pero creo que siempre he sido una persona mentalmente fuerte y creo que me he sabido sostener a mí mismo”.

Martino convocó a tres jugadores de Chivas

Por otro lado, de cara a los próximo amistosos del seleccionado nacional de México ante Paraguay, Gerardo Martino dio a conocer la lista de convocados para el partido. Para esto, el Tata llamó a tres jugadores de Chivas: Alexis Vega, Fernando Beltrán y a Roberto Alvarado.