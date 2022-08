Luego de ocho partidos Chivas pudo volver a estar en paz debido a que pudo ganar e hilvana dos encuentros consecutivos con victorias. De esta manera, el equipo de Ricardo Cadena se encuentra 11º con 12 puntos y diez encuentros.

Por otro lado, con el objetivo de afianzarse en la zona de repechaje el Guadalajara sale con lo mejor que tiene de cara al encuentro con Pumas. A su vez, Alan Mozo le envía un mensaje a Cadena por no utilizarlo con regularidad.

Alan Mozo le deja un recado a Ricardo Cadena

Alan Mozo llegó a Chivas con el objetivo de ser titular, pero por el momento no ha sido titular, por lo que le deja un mensaje a Ricardo Cadena. “No sé si desesperación, pero en este caso como jugador me encanta jugar y el no poder ayudar al profe, a mi equipo, claro que no me gusta, pero no por eso voy a restar. Hay que tener paciencia y cuando llegue mi oportunidad, aprovecharla. Somos un equipo, ganamos todos, perdemos todos, estoy feliz de estar acá”, declaró el defensa a TUDN.

Chivas y su alineación contra Pumas

Chivas se prepara para recibir a Pumas, por lo que Ricardo Cadena pone lo mejor que tiene para afianzarse en el repechaje. Debido a esto el Guadalajara formará con un 4-4-2 conformado por: en la portería Miguel Jiménez; en la defensa Luis Olivas, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco y Jesús Sánchez; en la medio Sergio Flores, Fernando Beltrán e Isaac Brizuela; en el ataque Alexis Vega, Roberto Alvarado y Ángel Zaldívar.