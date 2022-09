Mañana por la noche Chivas volverá a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Tijuana por la jornada 13 del Apertura 2022. El equipo de Ricardo Cadena arribará a la frontera luego de haber igualado sin goles ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Por otra parte, con el objetivo de volver a la séptima posición el Rebaño Sagrado pondrá lo mejor que tiene, por lo que repasamos la posible alineación. Por otro lado, en las últimas horas, la Chofi López explicó cómo lo dejó afuera del equipo Amaury Vergara.

Chivas y su alineación ante Tijuana

Ricardo Cadena busca que Chivas se termine de afianzar lo más cerca de los primeros puestos de clasificación directa, por lo que ante Tijuana pone lo mejor que tiene. De esta manera, el Rebaño formaría con un 4-3-3 compuesto por: en la portería Miguel Jiménez; en la defensa Luis Olivas, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco y Jesús Sánchez, en el medio Sergio Flores, Fernando González e Isaac Brizuela; y en el ataque Alexis Vega, Roberto Alvarado y Santiago Ormeño.

La Chofis López habló a Amaury Vergara

El momento que vive la Chofis López vive un gran momento en Pachuca luego de un haber macado en la última jornada. Por otro lado, en las últimas horas volvió a ser noticia luego de que hablar de Amaury Vergara. “Yo lo busqué para que él me dijera cuáles eran sus intenciones y él me dijo que yo no embonaba con el equipo, pero me ayudó a buscar equipo, sólo de compra", reocrdó el atacante sobre su salida del Rebaño Sagrado.

