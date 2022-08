El próximo domingo Chivas volverá a vivir una nueva edición del Clásico Tapatío cuando enfrente a Atlas en el Estadio Akron. Los de Ricardo Cadena tienen la difícil tarea de lograr la primera victoria de la temporada debido a que han sumado solamente cinco unidades de 18 posibles.

Por otro lado, de cara al encuentro, el Rebaño Sagrado pierde a una figura central como Antonio el Pollo Briseño por lesión. A su vez, el Piojo Alvarado comentó que la playera del Guadalajara pesa mucho.

Chivas pierde al Pollo Briseño

Como decíamos, el próximo domingo, Chivas recibe a Atlas por la jornada siete del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, en el día de hoy se confirmó que Ricardo Cadena pierde a Antonio Briseño por lesión. “La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de Antonio Briseño, quien abandonó el entrenamiento de este miércoles debido a una molestia en su rodilla izquierda", informaron desde el Rebaño Sagrado.

El Piojo Alvarado habló de la presión que hay en Chivas

Uno de los jugadores que llegó a cambiar la imagen en el Rebaño en la temporada pasada fue Roberto Alvarado, quien supo salir campeón con Cruz Azul, y dijo que la playera pesa. “La playera de Chivas pesa bastante y cuando las cosas no van bien pesa más. Al final cuando tienes a una afición que te exige bastante se deja llevar por el mal momento y se habla muy mal de Chivas. No hay que poner excusas, yo estoy muy contento en Chivas y me gusta mucho estar aquí”, comentó el futbolista.