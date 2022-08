En el día de ayer volvió la acción en la Liga MX con la jornada seis del Apertura 2022, torneo en el que Chivas aún no ha podido ganar. Debido a esto, Ricardo Cadena llega a un encuentro bisagra debido a que tiene que sumar de a tres y enfrenta a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Debido a esto, el entrenador pone lo mejor que tiene para romper la sequía de partidos sin ganar en el balompié nacional. A su vez, Alexis Vega señaló que esta crisis deportiva es de los jugadores y que no los puede arreglar ni Guardiola.

Alineación de Chivas ante Atlas

Mañana por la noche Chivas recibe en el estadio Akron a Atlas con el objetivo de ganar por primera vez en el torneo. De esta manera, el Rebaño formaría: con Miguel Jiménez en la portería; en la defensa Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Cristian Calderón; en el medio Fernando Beltrán, Alan Torres y Roberto Alvaradot; y en el ataque Ángel Zaldívar con José el Tepa González, quien reemplazará a Alexis Vega.

Alexis Vega culpó a los jugadores de la crisis deportiva

En el día de ayer, Alexis Vega mantuvo diálogos con Fox Sports y comentó que la crisis deportiva es de los jugadores. “Desde mi punto de vista y de mis compañeros, somos los responsables, los protagonistas dentro de la cancha. Los técnicos no juegan, ellos nos dan las armas para hacerlo de la mejor manera allá afuera. No me gusta que nos estén cambiando a los técnicos, nosotros somos los únicos responsables. Nos pueden traer a Guardiola, pero si nosotros no damos ese ancho dentro de la cancha, el equipo seguirá siendo el mismo”, comentó la estrella del Rebaño.