Chivas de Guadalajara no viene teniendo un buen inicio de campeonato luego de haber sumado tres puntos de doce posibles. Por otro lado, Ricardo Cadena entra dos fechas claves ya que necesita sumar de a tres para que no ingrese una crisis deportiva.

Debido a esto, de cara al choque con Querétaro el timonel del Rebaño pone lo mejor tiene, por lo que repasamos la posible alineación del Guadalajara. Por otro lado, el Nene Beltrán, referente del Rojiblanco, expresó lo que siente al ser el capitán del equipo.

Nene Beltrán y la responsabilidad de ser capitán

Luego de que Ricardo Cadena sacar a Hiram Mier del equipo, quien tuvo que hacerse cargo de la capitanía fue el Nene Beltrán, que contó lo que siente ser el máximo referente del equipo dentro del campo de juego. “Ha sido muy lindo, estoy muy contento, muy agradecido con el profe Cadena por la oportunidad que me da. Creo que él está viendo algo en mí que puedo aportarle al grupo, estoy muy tranquilo, quiero ser capitán, siempre soñé con ser capitán, no me lo imaginé que a mis 24 años de edad me dieran esa dicha, pero tengo que mostrar más personalidad, tomar ese rol importante dentro del equipo", comentó.

Chivas y su alineación contra Querétaro

De cara un encuentro clave, Chivas pone lo mejor que tiene para ir enfrente de su primera victoria contra Querétaro. De esta manera, Ricardo Cadena formará con: en la portería Miguel Jiménez; en la defensa Hiram Mier con Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Cristian Calderón; en la media cancha estarían Fernando Beltrán, Fernando González y Roberto Alvarado; al frente Alexis Vega con José Tepa González. Por otro lado, Santiago Ormeño sigue en la banca.