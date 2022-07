Mañana por la tarde, Chivas vuelve a ver acción de la Liga MX cuando reciba a Pachuca, subcampeón del Clausura 2022, en el Estadio Akron. El Rebaño está necesitado de una victoria debido a que solo tiene cuatro puntos de 15 y se ubica a 14º.

Por otro lado, Ricardo Cadena está necesitado de sus primeros tres puntos en la temporada porque comienzan a buscarle un posible reemplazante. Debido a esto, repasamos la alineación que podría utilizar logra ganar por primera vez en el torneo.

Chivas y su alineación contra Pachuca

El Rebaño Sagrado busca sus primeros tres puntos contra Pachuca, por lo que pone lo mejor para darle la primera alegría a los fanáticos. Debido a esto, Ricardo Cadena formará con un 5-3-2 conformado por: en la portería Miguel Jiménez; en la defensa Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Cristian Calderón; en la medio Fernando Beltrán, Fernando González y Sebastián Pérez; y el ataque Alexis Vega con José Tepa González.

Chivas busca el reemplazante de Cadena

Previo a la jornada cuatro se supo que la directiva de Chivas ya había comenzado a poner un ultimátum a Ricardo Cadena en relación a si tambaleaba o no en el banquillo. Según lo informado por Andrés Marín, Amaury Vergara y Ricardo Peláez habrían puesto fecha tope al encuentro contra Pachuca y de no ganar comenzarían a sonar teléfonos por un nuevo entrenador. “Me dicen que estarían intentando experimentar con algo distinto, con un técnico que no esté intoxicado de la Liga mexicana, algo totalmente nuevo como lo hicieron y consiguieron grandes éxitos como Matías Almeyda”, comentó el periodista.