En el partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el Deportivo Guadalajara igualó 1-1 con Atlas en el Estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío. Con este resultado, el conjunto dirigido tácticamente por Marcelo Míchel Leaño escala a la décima posición en la tabla: llegó a 13 puntos y se mantiene a 6 de su rival de turno, quien es el último en clasificarse a la Liguilla de manera directa.

Roberto Alvarado le dio la ventaja al Rebaño Sagrado tras una buena jugada colectiva y un remate potente de José Juan Macías que generó un rebote, pero los Zorros encontraron la igualdad en una de las últimas jugadas del encuentro. De esta manera, el joven Director Técnico sigue en la cuerda floja y volvió a ganarse las críticas de la fanaticada rojiblanca, la cual exige mejores resultados y rendimientos. Estas son las noticias de Chivas hoy, lunes 21 de marzo.

La conferencia de Marcelo Míchel Leaño

"Principalmente se debe a una falta de concentración y de cuidar los detalles. Debemos estar mucho más enfocados en eso. Estoy de acuerdo, mientras no mejoremos esos detalles el equipo hace buenos partidos y todo, pero tenemos que corregir, es la única manera de estar arriba", contestó el entrenador cuando le consultaron sobre la razón de la falta de resultados positivos.

Más adelante comentó: "No estamos contentos, no estamos satisfechos, no estamos dándole los triunfos que la afición merece, pero estamos muy comprometidos en lograrlo. Hablamos al interior, al término de los dos partidos, y tenemos muy claro lo que queremos lograr. No vamos a dejar de trabajar, un día sí y el otro también, para poderlo lograr. Con esa convicción y entusiasmo y propósito del equipo, podremos darle esas alegrías a la gente. Nosotros nos debemos a ellos y lo que queremos es que ellos gocen y hoy no pudimos darles la alegría del triunfo y eso no nos tiene contentos".

Polémica declaración de Leaño sobre la violencia

El entrenador de Chivas aseguró que los jugadores dieron el ejemplo para erradicar la violencia, pero pasó por alto el terrible conato de bronca que hubo en el primer tiempo y el hecho de que hubo 3 expulsados. "Habíamos platicado con los jugadores de que tenemos que ser ejemplo, ser capaces de dejar las cosas dentro del campo y son cosas que más allá de las emociones que pudieran existir, se comportaron a la altura de este tipo de partidos requiere", señaló.

Y añadió: "Los Clásicos siempre despiertan mucha pasión, hay una rivalidad positiva dentro del campo, con dos equipos que se juegan el honor, el prestigio de la ciudad, que quieren salir a ganar. Es natural que estén llenos de emociones. Al final del partido se estrechan la mano, como lo hemos venido haciendo, mandando un mensaje claro de que la violencia no tiene lugar en el futbol".

Chivas quiere robarle fichaje al América

Como trascendió en las últimas horas a través de Azteca Deportes, el Deportivo Guadalajara tiene en carpeta a Israel Reyes de Puebla. El zaguero central de 21 años atraviesa un gran presente y también es seguido de cerca por el América hace un tiempo considerado. Todo parece indicar que pelearán por su ficha en el próximo mercado de pases.