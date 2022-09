¡A muchos no gustará! José Juan Macías y una 'responsabilidad' a Chivas por su lesión

Pocos futbolistas de la Liga MX tienen la facilidad para expresarse con la que cuenta José Juan Macías, un jugador que tuvo una familia con la capacidad económica para respaldarlo y cumplir su sueño, llegando al profesionalismo más preparado que la media.

Cuando le toca charlar frente a los micrófonos, el delantero del Guadalajara suele dejar titulares interesantes, atrevido para declarar y expresar sus puntos de vista sin importarle quedar bien con los demás.

Esta ocasión el atacante de 22 años estuvo en el podcast del Canelo Angulo, recordando que no puede tener minutos en este torneo por una lesión de ligamento cruzado. En la emisión admitió que ha tenido mala suerte con las lesiones, algo que ha dejado atrás, ya que ha corregido ciertos aspectos en su preparación.

Sin embargo, al contar cómo fue su lesión, señaló de forma sarcástica el mal estado en las canchas del Guadalajara: "Cuando yo apoyo la pierna, al girar se me clava en el lodo. Tenemos una cancha bien bonita. Yo al girar sentí una luxación. No fue un dolor de no manches, fue un dolor raro", dijo ya mucho más tranquilo.

Igualmente, contó lo complicado que ha sido para él ganarse un lugar, incluso sufriendo discriminación por su situación económica: “Siempre de chiquito se sabe, que dicen que ‘JJ viene de otro extracto social’, ese no fue mi tema güey, siempre le he chingado más que los demás, siempre he estado disciplinado y trabajando” .

¿Para cuándo vuelve?

De acuerdo con lo que contó Macías, sabe que su lesión suele sanar entre 7 y 9 meses, poniéndose de objetivo regresar a los terrenos de juego para febrero, cuando ya se esté disputando el Clausura 2023.