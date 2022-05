El futbol está sometido a un escrutinio constante desde que se volvió un deporte profesional, situación que no muchos saben manejar, pues las críticas no son algo que sepan sopesar algunos futbolistas como es el caso del jugador de las Chivas de Guadalajara, Carlos Cisneros, quien en el marco de los Cuartos de Final del Clausura 2022 se mostró más que molesto con los aficionados por los constantes abucheos y a quienes calificó como duros por no apoyarlos en todo momento como él quisiera.

En entrevista para TUDN, Cisneros fue muy claro al revelar que en la mayoría de las ocasiones los seguidores del Rebaño Sagrado son más que exigentes, y entiende que al ser un equipo tan grande así sea, pero en lo que no está de acuerdo es en los gritos en contra del equipo, pues asegura que no lo merecen, ya que, según él, los futbolistas se comportan como profesionales dando todo en el campo de juego.

“Creo que a veces la gente es un poco dura, pero son como dicen gajes del oficio de pertenecer al equipo más grande de México y les ha tocado a varios compañeros estar ahí, un poquito con el abucheo de la gente, cosa que en lo personal la verdad no me parece porque son jugadores profesionales que siempre dan todo por el club al igual que todos los compañeros, lo único que queda de nosotros es apoyar, nosotros confiamos en ellos sé que siempre tratan de dar lo mejor".

A pesar de esta situación, Cisneros reconoce que el conjunto rojiblanco ha quedado a deber en este tipo de duelos, pues en sus más recientes cotejos ante Atlas en el Clásico Tapatío han quedado a deber pues los rojinegros han sido los que marcan la agenda, pero asegura que ante este panorama él junto a sus compañeros son los más interesados en sacar adelante el marcador y conseguir su pase a Semifinales.

“Muy insatisfechos podríamos hacer algo más, dependía de nosotros y creo que tenemos por ahí esa espinita, por eso te digo que lo primero que se me viene a la mente es ganar. Son partidos hermosos que se viven intensamente, me gusta mucho jugar ese tipo de encuentros, los he jugado desde los 18 años, creo que sé lo que significa y lo único que se me viene a la mente es ganar, dar el siguiente paso la semifinal, así que esto es ganar o ganar".