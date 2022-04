La salida de Michel Leaño de las Chivas de Guadalajara trajo consigo un estallido de nombres impresionante sobre los que quisieran ocupar su lugar. Entre los que de inmediato levantaron la mano fue el polémico entrenador, Mario Carrillo, así lo reveló en una dinámica de ESPN, donde no se anduvo con tapujos y él mismo se candidateo para portar los colores rojiblancos.

“El que me gustaría, sería yo. Con el equipo que está, yo estaría en los cinco primeros. Simplemente pediría tiempo, nada más, porque no se puede en un mes. A mí me gusta mucho el equipo, se pueden hacer cosas maravillosas. No lo conozco, simplemente por lo que veo es un equipazo para mí”, detalló Carrillo, quien ya fue timonel de dos grandes rivales del equipo tapatío, América y Pumas.

Sin duda el Rebaño Sagrado es uno de los equipos con más prestigio en el futbol mexicano, y eso mismo provoca su atractivo, por lo que el interés de Mario sería natural, sin embargo, su pasado con las Águilas del América, podrían ser uno de los detonantes que impidiera su arribo a Verde Valle, pues fue el artífice de que los azulcremas fueran campeones en 2005 y así sumar un trofeo a sus vitrinas, lo que ayudó a que sean actualmente el equipo más ganador de la Liga MX.

“Guadalajara necesita un gran estratega, un gran trabajador en campo y un técnico formativo, es decir, que juegue con mexicanos, que sabe que sus divisiones inferiores son lo mejor, es lo que hay y que tenga consciencia de ello. El único ahí con ese perfil es Almeyda o Larcamón”, detalló ya poniendo los pies sobre la tierra, pues está consciente que al no estar activo en este momento se dificulta su llegada.

Otro detalle que estaría jugando en contra del llamado el “Capello Mexicano”, es que, a pesar de tener un gran paso por el conjunto de Coapa al conseguir un título, le ha costado mucho trabajo posicionarse como una de las opciones del balompié nacional, ya que pasó por Tigres, Puebla y Pumas, equipo con el que estuvo en el Apertura 2012, siendo hasta el momento su más reciente experiencia en los banquillos.