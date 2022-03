El momento que vive que Chivas no es del agrado para la totalidad de los fanáticos del Rebaños debido a que están lejos de los puestos de clasificación directa y el equipo no realiza buenas actuaciones. Es por esto que no fue casualidad el hartazgo de los aficionados del Guadalajara cuando abuchearon a Michel Leaños.

Sin embargo, en las últimas horas, Fernando Beltrán, uno de los consentidos de los fans del Rebaño, habló del momento que vive que su entrenador y salió a apoyarlo ya que considera que el estratega Rojiblanco le das las herramientas necesarias para hacerle daño a sus rivales. “La realidad es que es un poco complicado como jugadores escuchar eso sobre Marcelo, es duro porque él nos da todas las armas para pegarle al rival donde más podemos hacerle daño”, expresó el futbolista en Marca Claro.

Y agregó: “Los partidos los hemos planteado para ganarlos, la gente está desesperada porque van varios torneos que decimos que vamos bien, hoy más que nunca banco a mi equipo”. A su vez, el elemento de Chivas explicó que están habló de la falta de eficacia que tienen en el área y que saben que deben mejor en esa faceta.

“No la desperdiciamos, fue algo que no estuvo en nuestras manos, nosotros luchamos hasta el final buscando siempre el resultado. La realidad es que no hemos mejorado al cien por ciento el ser más contundente, pero al final creo que el equipo mostro una buena cara", explicó Fernando Beltrán sobre lo que debe mejorar el Rebaño Sagrado.

Fernando Beltrán habló del Clásico Tapatío

A horas de que se vuelve a jugar un nuevo clásico entre Chivas y Atlas, Fernando Beltrán comentó que es un partido distinto y que saben cómo jugarlo. “Es un partido diferente, sabemos cómo jugare se tipo de partidos y hemos demostrado que tenemos carácter. Ellos viven un gran momento, pero al final nosotros hemos demostrado que somos un equipo fuerte y sea quien sea les vamos a jugar al tú por tú", finalizó el elemento del Rebaño.