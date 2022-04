El director técnico del Rebaño Sagrado no se achicó a la hora de hablar del objetivo para este campeonato.

Chivas de Guadalajara lleva una gran cantidad de tiempo sin jugar oficialmente por el Torneo Clausura 2022, pues su último partido fue el domingo 20 de marzo ante Atlas, y tras la fecha FIFA de Eliminatorias, suspendió su encuentro contra Monterrey por los conciertos en el Estadio Akron. El regreso al campeonato será con mucha presión el próximo fin de semana en la cancha del Nemesio Díez.

El Rebaño Sagrado se ubica fuera de la zona de Reclasificación y se encuentra obligado a regresar a los resultados positivos, siendo Toluca el desafío más próximo. Así lo sabe el entrenador, Marcelo Michel Leaño, quien no se achicó a la hora de hablar del principal objetivo del semestre: ser campeones.

"La nota positiva de este equipo es siempre buscar el campeonato. Ser campeón. El primer paso es calificar a la Liguilla y ya ahí adentro pelear, entonces tenemos que enfocarnos en nuestro primer objetivo que es calificar y ya calificando, pelear por el campeonato que es lo que esta afición merece", expresó el timonel en diálogo con Marca Claro.

Sobre la criticada conferencia de prensa de Ricardo Peláez, donde lo ratificó en su cargo, el DT celebró: "Es una alegría muy grande y un gran gusto el gesto que tuvo Ricardo para con nosotros y con el proyecto. Es algo que veníamos platicando semanas atrás al interior de la institución. Estamos trabajando en un proyecto que es un proceso, un cambio de cultura, cambiar las bases de muchas cosas que nos permitan merecer ganar y ganar sostenidamente que es lo que estamos buscando. También es un gran compromiso que tenemos con el club y tenemos que hacer todo para estar compitiendo, llegar a la Liguilla y pelear por el título".

Por último, Marcelo Michel Leaño relató lo que le significa estar en una institución como el Club Deportivo Guadalajara, así como la responsabilidad que le signfiica y el aporte que intenta hacer desde su rol. Su lema: la fidelidad a sus ideas para lograr los objetivos.

"Es un privilegio poder estar en Guadalajara. Parte de mi contribución con el equipo es entusiasmo y alegría todos los días; exigencia, mucha responsabilidad, mucha competencia en los entrenamientos, en los partidos y lo digo con esa naturalidad con la que me ves ahora. He tratado de mantenerme siempre fiel a quien soy, a lo que hacemos y sobre todo lo que más alegría me da es ver los buenos momentos que tiene el equipo durante algunso partidos y si mantenemos ese nivel de juego, los resultados nos van a acompañar", resaltó.