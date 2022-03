Era una de las promesas del futbol mexicano, pero aún no ha podido darle frutos al Rebaño Sagrado.

Chivas: Metía más goles que Chicharito Hernández en Guadalajara y hoy no juega ni en la Sub-20

Chivas de Guadalajara no consigue levantar vuelo en el Torneo Clausura 2022, y una de las zonas del campo donde más falencias presenta el equipo es en el ataque. Los centrodelanteros no sobran y Marcelo Michel Leaño no hecha mucha mano en nombres como José Juan Macías o Ángel Zaldivar.

El cuadro tapatío no ha logrado poner en el primer equipo a un futbolista que brille y anote como alguna vez lo hizo Javier Hernández entre los años 2006 y 2010. Aunque sí existió un jugador que apuntaba a superar al ex Manchester United y Real Madrid, pero el destino no lo quiso así.

Hablamos de Luis Puente, un delantero que pasó por las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara y anotó 53 goles, 24 por encima de los conseguidos por el Chicharito en el Rebaño. El nacido en Colima era una de las grandes promesas del futbol mexicano, siendo incluso subcampeón del mundo en 2019 con la Selección Mexicana Sub 17.

El delantero llegó a debutar en el Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX, y luego fue parte del Sub 20 de Chivas, donde hoy no tiene actividad alguna. Y es que un hecho desafortunado cambió el curso del desarrollo de este elemento...

¿Qué ocurrió con Luis Puente?

Hace algunos años, cuando debutó con el Tapatío, Luis Puente sufrió una lesión en los ligamentos que le afectó incluso después de recuperado, y hasta el momento no ha logrado recobrar el nivel que alguna vez lo hizo ver como uno de los grandes prospectos de México.