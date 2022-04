En el día de ayer, Ricardo Peláez realizó una conferencia de prensa para aclarar varios temas relacionados a Chivas como la renovación de Alexis Vega y la continuidad de Michel Leaño en el banquillo hasta que finalice el Grita México Clausura 2022. Por otro lado, tras las palabras del director deportivo, Héctor Huerta salió a tundirlo debido a que considera que no aclaró nada y que tiene un equipo que no puede salir campeón.

“Él ha mostrado que quiere estar en Chivas y nosotros queremos que se quede. Pero es una negociación, vamos por buen rumbo y sí decirte que es nuestro objetivo primordial en este momento”, expresó ayer por la tarde el directivo. En otras palabras, Peláez no dio ninguna noticia nueva sobre el momento que se vive entre el club y su jugador estrella.

Debido a esto, Héctor Huerta, reconocido periodista de ESPN, destruyó al directivo de Chivas en Futbol Picante. "El vecino que tiene menos plantel que tú y que gasta menos que tú y ya fue campeón y tenía 70 años sin serlo. Ahora el vecino es campeón y se burla, ahora el vecino ya te ve hacia abajo. Es un proyecto mediocre para un equipo grande, entonces no se vale. A Ricardo Peláez lo llevó el América para ganar títulos y ganó, lo llevó Cruz Azul para ganar títulos y ganó. En Chivas no ha a ganado nada, este equipo no es para ser campeón”, expresó el reportero.

Y agregó: “Es irrelevante, no ha salido en mucho tiempo y hoy sale y el discurso no me dice nada. Peláez fue llevado a Guadalajara para ser campeón, a Peláez. Si yo llevo a Marcelo Leaño es para darle una oportunidad. Si llevo a Miguel Herrera a Tigres es para ser campeón, si llevo a Javier Aguirre de Europa a Monterrey es para ser campeón”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Finalmente, Chivas no volverá este fin de semana a ver acción en la Liga MX debido a que el estado del campo de juego de Rayados de Monterrey es reprobable. Es por esto que el próximo 9 de abril visitará a Toluca por la jornada 13 del Grita México Clausura 2022 a las 19:00 de Ciudad de México.