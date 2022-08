El analista de ESPN señaló que el entrenador del Guadalajara conoce bien las fuerzas básicas, pero no tiene las condiciones para dirigir a un equipo de la importancia de Chivas.

El encanto se terminó muy pronto. Luego del buen interinato que realizó con las Chivas del Guadalajara con cinco triunfos consecutivos en el torneo Clausura 2022, el director técnico del Rebaño Ricardo Cadena ha entrado en una racha de seis partidos sin ganar que han desatado la crisis en el club rojiblanco en el Apertura 2022.

Ricardo Cadena afronta un vendaval de críticas y hay quienes piden ya un cambio en la dirección técnica de las Chivas del Guadalajara como el lateral Edwin el Aris Hernández. También los comentaristas del futbol mexicano como Hugo Sánchez han criticado la gestión del entrenador del Rebaño.

"La buena imagen que dejó el torneo anterior sirvió para que siguiera. Todos los entrenadores interinos llegan como un buen revulsivo y todos los jugadores quieren quedar bien con el técnico", apuntó Hugo Sánchez y señaló que "todo mundo se está dando cuenta todo mundo que a Chivas le falta un líder y el primer líder, aparte de los jugadores, es el técnico que tiene que exigir a los jugadores que tengan responsabilidad dentro de la cancha, y ahora mismo el liderazgo de Ricardo Cadena no está funcionando".

Si bien en su momento avaló y defendió la continuidad de Ricardo Cadena como director técnico del Guadalajara, Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, ha contemplado la llegada de un relevo. Al respecto, Hugo Sánchez apuntó que el perfil de Ricardo Cadena no es el adecuado para el Rebaño y dio a entender que él podría ser una opción: "Grandes equipos necesitan grandes entrenadores, no un entrenador que viene de las fuerzas básicas de Chivas. Quiero recordar que Ricardo Cadena viene del Tapatío y conoce muy bien la cantera, eso me parece muy bien, pero ya para grandes proyectos necesitas tener grandes entrenadores y grandes planeaciones".

Chivas contra Mazatlán por el primer triunfo

La crisis de las Chivas del Guadalajara se agravó con la derrota a media semana ante Los Ángeles Galaxy en la Leagues Cup y Ricardo Cadena buscará terminar con la mala racha sin victoria ante los Cañoneros del Mazatlán en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Clausura 2022.