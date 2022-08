Qué lejos han quedado esos cinco triunfos consecutivos que las Chivas del Guadalajara lograron en el torneo Clausura 2022 en el interinato de Ricardo Cadena, quien después de esa racha triunfal lleva ya ocho partidos sin ganar con el Rebaño, dos de los Cuartos de Final y los seis que van en el Apertura 2022.

En el presente torneo Apertura 2022, las Chivas del Guadalajara son uno de los tres equipos que no han ganado en el torneo; después de cinco empates y una derrota tienen cinco puntos y ocupan el lugar número 14, además tienen la peor ofensiva con sólo tres goles a favor.

De cara al partido entre las Chivas del Guadalajara y el Galaxy el miércoles en el estadio SoFi por la Leagues Cup, Ricardo Cadena comentó cómo salir de este mal momento. "¿Qué hacer? Seguir creyendo, seguir confiando, seguir siendo tipos con personalidad, con carácter, ambiciosos. Que quieran crecer, independientemente del torneo, si es oficial o si es amistoso, tener el deseo y determinación y ganas de sobresalir, salir adelante y levantar la mano, les digo siempre a los muchachos que tenemos la gran oportunidad de enfrentar un partido, ya sea amistoso internacional o de competencia, de levantar la mano".

Ricardo Cadena admitió la falta de contundencia de las Chivas del Guadalajara, ya con su refuerzo Santiago Ormeño quien ha sido muy cuestionado, más aún tras su debut. "No hemos tenido capacidad para ofrecer mejores resultados, no hemos tenido capacidad para convertir goles en los partidos y este arranque no hemos podido convertir, hemos quedado lejos de la expectativa y trabajamos todos los días para revertir esa situación".

Ya transcurrido un tercio de competencia, la afición rojiblanca estalló por los malos resultados de las Chivas del Guadalajara en el torneo Apertura 2022. "La presión existe en todo momento, la realidad es que hemos estado cortos y cada partido es importante. La presión esta en todos los partidos, siempre vamos a darle el mismo valor a cada partido con la intención de ganar y representar de la manera más digna al club. Cualquier resultado que no sea ganar puede generar muchos comentarios nada favorables, pero buscamos eso, pensamos positivo, generar buen ambiente confianza y contundencia".