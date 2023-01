Chivas consiguió un triunfo de oro en la cancha del Estadio BBVA, derrotando 0-1 a Rayados y confirmando que será un equipo que dará de qué hablar, pareciendo que la llegada de Veljko Paunovic ayudará.

Todos los que han estado cerca del técnico serbio han expresado maravillas de su trabajo, confiando en este nuevo proceso y que terminará dando resultados tarde o temprano, tal y como esperan los Chivahermanos.

Sin embargo, un conocido técnico criticó el trabajo de Pauno, considerando que Guadalajara jugaba mejor con Ricardo Cadena, timonel mexicano de 53 años que fue su antecesor en el Apertura 2022.

Francisco Palencia en Fox Sports aseguró que no le gustó el desempeño del Rebaño: “Si tu único jugador es el que patea dos veces al arco, quiere decir que tu sistema no está funcionando, porque fue el único que generó una jugada de gol y fue por inspiración del jugador, no fue por un sistema. No tiene nada qué ver con que conozcas o no la Liga MX, es un estilo de juego que debes implantar. Realmente no le vi una cara diferente a Chivas, de hecho, me gustaba más con Cadena que ahora”.

Esperando una oportunidad

Actualmente, el Gatillero radica en España, preparándose para un próximo reto en el Máximo Circuito. Hace algunos meses se habló de un interés de Cruz Azul en contratarlo, algo que no terminó por suceder.