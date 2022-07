Hace un par de días se viralizó en las redes sociales un video de dos jugadores del Deportivo Guadalajara pasando tiempo en un casino con la indumentaria de la institución, algo que generó opiniones divididas en los fanáticos y en los medios de comunicación. Esto se dio en la previa del duelo del conjunto rojiblanco frente a la Juventus en Las Vegas: el mismo terminó 2-0 en favor de los italianos.

Los protagonistas fueron Santiago Ormeño y Alan Mozo, dos elementos que apenas han llegado al Rebaño Sagrado en el último mercado de pases y ya cayeron en el ojo de la tormenta. ¿Tenían permiso del cuerpo técnico para estar apostando? ¿El club los va a sancionar por abandonar la concentración? El que se encargó de despejar estas dudas y más fue justamente el delantero que representa a la Selección de Perú.

En plática con TUDN, el exfutbolista de Puebla explicó que Chivas les había dado luz verde para asistir al casino en el día previo al amistoso contra La Vecchia Signora, por lo que ellos no hicieron nada fuera de lo correcto. Aún así, confesó que este acto le servirá para cuidar un poco más su comportamiento extracancha de aquí en adelante ya que se encuentra en uno de los equipos más mediáticos del país.

"Vengo llegando (al club), pero es obvio. Es el equipo más popular de México, pero no tengo Twitter y muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente. Me di cuenta, simplemente teníamos permiso y jugamos un ratito en el casino. La gente lo vio mal. Hay que tener cuidado y tratar que no pasen esas cosas", admitió Santiago Ormeño.

Más adelante completó: "A veces parece teléfono descompuesto, puede parecer algo y la gente lo interpreta de otra manera. Hay que tener cuidado y respetar a la institución, este escudo y no habrá ningún problema". Evidentemente, no fue sancionado por el Guadalajara y podrá hacer su gran debut en la jornada 5 del Apertura 2022 frente al Querétaro, ya que fue registrado en el sitio de Liga MX.