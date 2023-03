El entrenador serbio Veljko Paunovic vive apenas su primer torneo como director técnico de las Chivas del Guadalajara y en este Clausura 2023 de la Liga MX las tiene situadas en el cuarto lugar de la clasificación peleando por conseguir uno de los cuatro pases directos a la liguilla.

Bajo el mando de Veljko Paunovic se nota un cambio en la actitud de los jugadores, es evidente que ha habido una profunda transformación en el plantel de las Chivas del Guadalajara y en el entorno del equipo rojiblanco eso hace recordar la época del director técnico argentino Matías Almeyda quien llevó al Rebaño a ganar el título del torneo Clausura 2023.

Ante las comparaciones con Matías Almeyda, Veljko Paunovic apuntó: "Él es un referente, alguien que tiene su legado aquí y alguien a quien admiro. Yo tengo que seguir trabajando y hacer mi propio legado. Es un orgullo que haya gente que lo vea así. Sé que aún no he ganado nada. Es para mí un reto tremendo. Me gusta que tengamos el apoyo de la gente, que se da cuenta de que hay una mejora. Esto no es fácil".

Sobre el desempeño de las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2023, Veljko Paunovic comentó que "el equipo ha demostrado el compromiso y la capacidad de romper las limitaciones, algunas impuestas por el exterior y otras probablemente por el interior. Aquí no se relaja nadie. Hay que buscar una mejoría. Soy muy sensible a los cambios de comportamiento y no voy a permitir que eso pase. Hay que aprovechar la confianza para aumentar el nivel".

Chivas seguirá mejorando: Veljko Paunovic

De cara a la segunda mitad de la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, Veljko Paunovic habló de la actitud de su equipo: "Creo que el lenguaje corporal de los jugadores transmite confianza. Esto se manifiesta en todos los partidos. Pretendemos seguir mejorando. Queremos replicar los momentos de unión, creo que esto es importante. Todos tenemos que ser partícipes. Hay que ser el viento para que se abran las velas de este barco. Quiero decirles que de nuestra parte seguirá la consistencia y el ímpetu".