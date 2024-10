Un ídolo del Guadalajara le dijo 'no' a la posibilidad de volver a estar al frente del banquillo rojiblanco. Los detalles.

Mientras que Arturo Ortega continúa haciéndose cargo del primer equipo de las Chivas de Guadalajara en forma interina, la danza de nombres para ocupar el lugar de Fernando Gago a partir de la próxima temporada continúa. Sin embargo, en las últimas horas, uno de ellos se bajó solito del listado de posibles entrenadores.

Lo que en principio parecía una utopía, terminó con el tiempo siendo una realidad: el ex estratega del ‘Tapatío’ deberá sostener las riendas del ‘Rebaño Sagrado’ hasta el final del Apertura 2024, sean cual sean los resultados que obtenga en su breve estadía en el cierre del semestre.

Durante ese lapso, la directiva rojiblanca deberá escoger, negociar y fichar a un DT de jerarquía que esté a la altura de los objetivos que tendrá un club tan grande e histórico en el futbol mexicano como es Chivas, más allá de que muchos no lo han tratado de esa manera en los últimos tiempos.

El emblema de Chivas que descartó regresar como DT al Guadalajara:

El estratega que se retiró de la lista de nombres que circularon en las últimas semanas fue Matías Almeyda, quien confirmó su continuidad en Grecia donde tiene contrato. “No tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador de AEK, Dios quiera que sea por mucho tiempo”, respondió con contundencia el argentino, ante una consulta periodística realizada en su última rueda de prensa.

Matías Almyeda, un emblema reciente de Chivas [Foto: Getty]

El ‘Pelado’ aseguró que es consciente de los rumores que lo vincularon con el Guadalajara, pero fue sincero con su presente. “Hace más de un mes que se viene hablando, cambiaron de entrenador, fue un gran club en donde yo estuve, donde viví una etapa de mi vida muy linda, en dos años y medio llegamos a 7 finales, conseguimos cinco títulos, entonces quedó algo fuerte ahí… pero ahora, yo no he hablado con nadie, es mentira todo lo que se habla“, enfatizó Almeyda, muy querido por la afición del AEK Atenas, donde ya fue multicampeón también.

Matías Almeyda aprovechó para arrojar… ¿un recadito a Fernando Gago? en término de las formas en las que hay que manejarse en el rubro, distanciándose de su colega y compatriota. “En los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes, esa es mi manera de manejarme, y no recibí nada; no tengo tiempo, mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar“, concluyó el DT del equipo griego, poniéndole fin a cualquier hipótesis sobre un inminente retorno.