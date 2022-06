Chivas prepara el Apertura 2022 con ganas de trascender, sabiendo que su plantel luce una buena cara y podría llegar lejos en caso de aplicar la idea que pretende su flamante entrenador Ricardo Cadena.

Uno de los sitios donde existen más dudas en los fanáticos es la delantera. Sin embargo, el proyecto pretende tener como una de sus caras principales a José Juan Macías, artillero en el cual el técnico tiene puestas muchas esperanzas.

Cadena atendió a los medios de comunicación, entregando elogios para JJ e incluso candidatéandolo para el Tri: "Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que tiene muchas posibilidades, siempre y cuando se mantenga a un gran nivel en la parte física y mental. Sería una gran opción”.

“Sabemos de las condiciones y capacidades que tiene. En ese sentido, la exigencia va a estar con él y con los otros delanteros. Todos los días trabajamos la definición, en búsqueda de encontrar los goles que nos puedan permitir instalarnos en una buena posición y ser protagonistas. Sabe que tiene un rol muy importante dentro del club", aseguró el técnico para cerrar.

El Tri necesita hombres gol

A unos meses de la Copa del Mundo, existen muchas críticas a la Selección mexicana en la posición de centro delantero. Raúl Jiménez pasa mal momento, Chicharito no está contemplado y Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín no terminan de convencer. José Juan no es contemplado para el Tri mayor desde noviembre de 2019.