El Deportivo Guadalajara está haciendo una gran campaña en este Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el primer semestre de Veljko Paunovic al mando de la Dirección Técnica. Posee 31 puntos a falta de una jornada de la Fase Regular y está obteniendo boleto directo a los Cuartos de Final, algo que genera ilusión en la afición rojiblanca.

Sin embargo, la directiva hace muy bien al no conformarse y ya está trabajando pensando en el próximo mercado de pases. El plantel de Chivas tiene mucha jerarquía, es cierto, pero hay posiciones que no terminan de convencer al entrenador. Una de ellas es la portería: Miguel Jiménez no mostró la solidez esperada y cometió errores que valieron puntos.

Es por este motivo que el Rebaño Sagrado tiene un reemplazante en carpeta, aunque deberá apresurarse ya que lo podrían "madrugar". Tal como te adelantamos en Bolavip, el Guadalajara quiere a Óscar Whalley, arquero que actualmente milita en el Club Deportivo Lugo de la segunda división del futbol español. Pero, evidentemente, no es el único que levantó la mano por él.

Si bien te contamos del interés de clubes como Zaragoza y Oviedo por la ficha del guardameta de 29 años, las principales amenazas podrían estar aquí, en México. Fernando Esquivel, periodista especializado en mercado de pases, aseguró en sus redes sociales que hay otros dos equipos de Liga MX que están siguiéndolo.

Cabe resaltar que Whalley tiene como objetivo principal quedarse en Europa, pero no ve con malos ojos emigrar si es que no recibe una propuesta que le garantice la titularidad. Además, por si alguien se pregunta por qué Chivas ficharía a un jugador nacido en Zaragoza, España, hay que destacar que su madre es mexicana y está autorizado a realizar los trámites para conseguir la nacionalidad azteca.