En su búsqueda de refuerzos para el torneo Apertura 2022 y luego de haber dado de baja al portero Raúl Gudiño, las Chivas del Guadalajara echaron un vistazo a las filas del Cruz Azul para tratar de hacerse de los servicios de Jesús Corona, quien habló abiertamente y sin rodeos de la posibilidad de convertirse en guardameta del Rebaño.

Jesús Corona tiene varios vínculos con las Chivas del Guadalajara que comparó con los 13 años que lleva con Cruz Azul y llegó a una conclusión: "Se ha hablado mucho de ese tema de Chivas, yo los reforcé en una Copa Libertadores y me relaciona mucho. Mi familia, mis tíos jugaron ahí, mi familia le va a ese equipo, pero ahora que ya llevo años aquí había tomado una decisión que es permanecer siempre y cuando con un buen arreglo de mi parte y la directiva".

A sus 41 años de edad, Jesús Corona tiene contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2023 y está decidido a cumplirlo sabiendo que eso implica entrar a una intensa lucha por la titulairdad con dos arqueros más jóvenes: Sebastián Jurado quien cerró como titular el torneo Clausura 2022, y Andrés Gudiño quien volvió al club celeste tras su paso por el Tepatitlán de la Liga Expansión MX.

"He tomado esa decisión de permanecer aquí y competir en la institución y que ellos me den esa oportunidad de cerrar mi carrera, posiblemente, en el club que es importante para mi familia, que han crecido con estos colores y están muy arraigados con ellos", dijo Jesús Corona en entrevista para Mediotiempo.

Jesús Corona superó la lesión

El partido más reciente que Jesús Corona jugó como portero del Cruz Azul fue contra Pumas el 12 de marzo de 2022 en la Liga MX, después dejó de aparecer debido a un edema óseo en el fémur de la pierna derecha que le costó trabajo superar y le dio mucho qué pensar: "Venía en un buen nivel, ayudando al club, me alejé de las canchas con esa incertidumbre de no saber si iba a regresar o me iban a intervenir quirúrgicamente... No regresar al cien por ciento te pones a pensar en muchas cosas, pero una de las cosas que me daban tranquilidad era que tenía un año de contrato y podía ser paciente con mi recuperación, sí traté de agotar las instancias que `para evitar una cirugía porque eso eran de seis a ocho meses de parar".