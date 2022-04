Este jueves, el futbol mexicano se vio sacudido por el despido de Marcelo Michel Leaño como entrenador de las Chivas de Guadalajara, después de una nueva dura derrota ante Rayados de Monterrey que los mantuvo fuera de la zona de Repechaje, un puesto que sin dudas suena vergonzoso para uno de los grandes de la Liga MX.

Al mismo tiempo, el Rebaño Sagrado informó que Ricardo Cadena, quien hasta hoy dirigía al CD Tapatío en la Liga de Expansión, ocupará su lugar en el primer equipo de forma interina hasta el final del Clausura 2022. Mientras tanto, la danza de candidatos para el banquillo ya ha comenzado, y ya hay nombres que levantan la mano.

Uno de los candidatos que llamó poderosamente la atención fue el de Emigdio Venustiano Olvera, mejor conocido como el Profe Venus, ex director técnico de los Valedores de Iztacalco. El humilde estratega levantó la mano y así lo dio a conocer Christian Martinoli a través de su cuenta de Twitter.

"Me acabo de enterar que Chivas destituyó al profe Leaño y yo me ofrezco a dirigir a las Chivas para ponerlo en los primeros planos del futbol mexicano. A un equipo grandioso que no puede estar en estos lugares", expresó el Profe Venus en un video casero desde su hogar.

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, y sorprendieron con opiniones positivas. "Pues entre broma y broma, el profe Venus habla con el mismo convencimiento que tuvo Leaño durante todo este tiempo. Claro, el profe Venus si es una auténtica leyenda", o: "Dilo de broma pero así como lo ves don Venus trae futbol de barrio cosa que le hace falta a esta liga".

¿Quién es el Profe Venus?

En el año 2007, la señal de Azteca Deportes hizo popular el andar del equipo del Profe Venus: Los Valedores Iztacalco, quien en aquel entonces era sotanero de la Tercera División de México. Los futbolistas y el timonel de aquel equipo tuvieron alcance nacional.