Héctor Herrera habló de manera pública por primera vez tras el incidente que provocó su salida de la MLS. El mediocentro mexicano no continuará en las filas del Houston Dynamo luego del polémico y desagradable gesto que realizó durante la eliminación frente a Seattle Sounders en octavos de final del certamen estadounidense, partido del cual fue expulsado tras escupir al árbitro.

Por ende, el surgido en Pachuca quedará como agente libre a fin de año y, en consecuencia, podrá negociar por su propia cuenta con el club que se interese por sus servicios. Al respecto, el futbolista de 34 años le hizo un guiño a la Liga MX al revelar que cuenta con propuestas del futbol mexicano. Sin embargo, también agregó que es buscado por otras franquicias de la MLS y por un excéntrico mercado como lo es el de Arabia Saudita.

“Gracias a Dios tengo muchas propuestas tanto de México como de la MLS, Arabia, otros lados. Creo que estoy en un punto de mi carrera en que puedo elegir en dónde jugar, y la verdad que estoy muy tranquilo”, manifestó Herrera en diálogo con Fox Sports.

Héctor Herrera dejó abierta la puerta para un posible regreso a México. (Imago)

El arrepentimiento de Héctor Herrera por la acción que le costó su salida de Houston Dynamo

Por otro lado, HH se refirió al episodio que le costó su expulsión en la eliminación de la franquicia tejana en los playoffs de la MLS. Al respecto, el ex Porto y Atlético de Madrid se mostró arrepentido por lo sucedido, ya que esos comportamientos no lo han caracterizado en su carrera.

“El único error del que me arrepiento es el de mi último partido, es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. Siempre he sido muy correcto, buen compañero, he controlado mis impulsos en los momentos que tengo que tener la cabeza fría, y en este no”, manifestó.

Asimismo, quien disputó 105 partidos con la Selección Mexicana agregó: “Después de tanto meditarlo, de estar ya tranquilo, de hablarlo con mi familia, es algo de lo que me arrepiento y en su momento lo dije. Pedí disculpas a mis compañeros, a la afición y al árbitro”.

Finalmente, Herrera aseguró que, más allá de su mal comportamiento en cancha, acciones como las sucedidas le darán un aprendizaje a futuro. “Creo que todos somos seres humanos y nos llega a pasar en un momento, creo que me va a servir muchísimo. Voy a aprender de esta lección”, concluyó.