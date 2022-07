El arribo del mexicano Santiago Ormeño a las Chivas de Guadalajara ha provocado diversas opiniones, pues su debut no fue el esperado, ya que falló una ocasión clara de gol y ocasionó el penalti que forzó el empate, lo que derivó en múltiples comentarios en contra pues llegó a Verde Valle como uno de sus flamantes refuerzos, situación que se vio afectada aún más después de sus recientes halagos a dos examericanistas.

Durante una entrevista a TUDN, el futbolista que es parte de la Selección de Perú, dio a conocer que se siente más que identificado con dos emblemas de las Águilas del América, acérrimo rival del Rebaño Sagrado, refiriéndose a Oribe Peralta y Miguel Layún: “No sé si pueda ser como ellos, Oribe y Layún son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente”.

Ormeño aseguró que gracias a su empeño y trabajo duro es como ha conseguido diversos logros, y por ello le tiene sin cuidado los comentarios en su contra, pero eso no evitó que hiciera un compromiso con los fanáticos de la escuadra rojiblanca: “Sin duda todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, claro que también con un poco de suerte y otras muchas otras cosas, que puedan ser del destino, pero me voy a partir la madre por la camiseta”.

Ante esto, el exjugador de los Panzas Verdes de León solicitó a los aficionados su voto de confianza y no lo juzguen por su partido de debut, pues aseguró que se entregará en cuerpo y alma al equipo de la Perla Tapatía pues se consideró como un profesional más maduro, ya que, según él, en el pasado le afectaban mucho los comentarios negativos, pero ahora todo ha ido cambiando a su favor.