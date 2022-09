Los aficionados de las Chivas pusieron el grito en el cielo cuando, durante la igualdad 0-0 frente a Toluca el pasado domingo en el Estadio Nemesio Diez, César Arturo Ramos Palazuelos los perjudicó con dos acciones puntuales: un gol anulado a Chicote Calderón y un penalti corregido desde el VAR.

Frente a esa situación, la directiva del Rebaño Sagrado demostró su compromiso con el plantel de Ricardo Cadena y también con los fanáticos rojiblancos. Ricardo Peláez, en la previa de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, se presentó en la Comisión de Arbitrajes, pero no para dejar una queja...

Cabecita de Oro fue interceptado por los medios de comunicación a las afueras de la FMF y contestó: "No venimos a quejarnos, es más por el tema del VAR: cuándo sí y cuándo no. César Arturo ya había marcado el penal y es la tecnología la que rectifica que no había". ¿Y entonces de qué se trató la reunión?

"La verdad, aprendes muchas cosas. Jugadas que tú ves en redes sociales y jugadas que parecen iguales, no son iguales", agregó el directivo de las Chivas de Guadalajara, dejando a la vista que mantuvo una plática cordial con los encargados del arbitraje y recibió explicaciones de lo sucedido el domingo...

"Es una jugada que está en el límite, entonces ese tipo de cosas yo creo que es un poco de lo que decía Lalo Brizio en ese sentido. Y también a eso venimos. Me voy contento, muy satisfecho y confiando siempre en la Comisión de Arbitraje", cerró Ricardo Peláez, totalmente conforme con lo hablado.