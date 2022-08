El jugador de las Chivas de Guadalajara reveló que el arribar al Viejo Continente como sus compatriotas no le quita el sueño.

Después del cuantioso aumento de salario que tuvo el polémico Alexis Vega, así como su esperada renovación con las Chivas de Guadalajara,mucho se ha hablado sobre si su futuro continuará en el Rebaño Sagrado o por fin llegará la esperada oferta a la que muchos futbolistas mexicanos aspiran que es una propuesta para militar en Europa, pero al parecer no es una idea que le quita el sueño al capitalino.

Previo al Skills Challenge del All-Star Game entre la MLS y la Liga MX, Vega habló sobre los recientes fichajes de algunos de sus compatriotas a diversas ligas del Viejo Continente, revelando que se encuentra más que contento con estas ofertas que recibieron pues confesó que han trabajado mucho para conseguirlas, y aprovechó para hablar sobre su situación acerca de migrar a tierras europeas.

“Siempre está presente ir a Europa, pero estoy enfocado en Chivas porque si estuviera pensando en Europa no habría renovado. Me pone feliz ver a muchos mexicanos partir a Europa, cada uno tiene diferentes momentos, a veces llega y puede que no llegue, yo disfruto del día a día”, apuntó el atacante del conjunto de la Perla Tapatía.

Y es que en las últimas semanas los nombres de Santiago Giménez, Jorge Sánchez y Santiago Naveda se han convertido en tendencia después de que recibieron estas atractivas propuestas que los ayudaron a partir al Viejo Continente en busca de ese sueño, cosa que para Alexis Vega no es algo que lo mantenga abrumado pues por el momento se enfoca en su etapa con el conjunto rojiblanco.

Mientras se alista para que este miércoles participe portando los colores de la Liga MX y la MLS se verán la cara en la nueva edición del All-Star Game, donde el conjunto que representa al futbol mexicano buscará la revancha, pues hace un año cayeron en penaltis contra los estadounidenses, resultado que no se pueden permitir que vuelva a suceder.