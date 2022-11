Chivas de Guadalajara anunció de manera oficial a su nuevo entrenador con vistas al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Se trata de Veljko Paunovic, quien reemplaza a Ricardo Cadena y buscará mejorar a un equipo que fue eliminado en el Repechaje del Apertura 2022.

El estratega serbio y nacionalizado español, de 45 años, se convirtió en la primera gran apuesta de Fernando Hierro. Solo unos días después de haber sido presentado en sociedad como director deportivo de la institución, el dirigente determinó a Paunovic como líder del proyecto.

En este escenario, los fanáticos desean conocer en profundidad al timonel del Rebaño Sagrado, que llevará a cabo su primera experiencia en el fútbol mexicano y comenzará su cuarta etapa en un banquillo. A continuación, conoce a qué equipos ha dirigido y cómo le fue en cada uno.

Los equipos en los que ha dirigido Veljko Paunovic

Luego de su retiro como futbolista profesional, el nacido en Strumica comenzó su carrera como entrenador en las Selecciones Juveniles de Serbia, donde dirigió a la Sub 18, Sub 19 y Sub 20, con la cual se proclamó campeón del Mundial de Nueva Zelanda 2015.

Más tarde, se marchó hacia los Estados Unidos y estuvo al frente de Chicago Fire en la MLS. Su última experiencia fue Reading, en el Championship de Inglaterra (Segunda División), donde permaneció en el cargo hasta febrero de 2022

EQUIPO AÑO Serbia Sub 18 2012-2014 Serbia Sub 19 2014 Serbia Sub 20 2014-2015 Chicago Fire 2015-2019 Reading 2020-2022 Chivas de Guadalajara Presente

Los números de Veljko Paunovic como entrenador

Descubre las estadísticas de Paunovic durante sus etapas como técnico en las categorías juveniles de la Selección de Serbia, en Chicago Fire y Reading.

SERBIA SUB 18, 19 Y 20 Partidos 16 Victorias 11 Empates 2 Derrotas 3

CHICAGO FIRE Partidos 149 Victorias 48 Empates 37 Derrotas 64

READING Partidos 82 Victorias 28 Empates 18 Derrotas 36

¿Cómo fue la carrera de futbolista de Veljko Paunovic?

Durante su etapa como jugador, se desempeñó como delantero y vistió la playera de diferentes equipos: Partizán, Atlético Marbella, Atlético Madrid, Mallorca, Real Oviedo, Tenerife, Hannover, Getafe, Rubin Kazan, Almería y Philadelphia Union. Además, representó a la Selección de Serbia y Montenegro.