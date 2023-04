El mediocentro es la gran figura del Rebaño en este Clausura 2023, pero no fue considerado por Diego Cocca.

Diego Cocca presentó la lista de 23 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el duelo frente a Estados Unidos, el próximo 19 de abril. En ella, para muchos, la gran ausencia fue la de Victor Guzmán, mediocampista que ha tenido un impacto inmediato tras llegar a Chivas en el Clausura 2023.

Al ser un amistoso por fuera de las fechas que dispone FIFA, Diego Cocca tuvo que recurrir a los jugadores de la Liga MX. Por eso, es que genera cierta sorpresa la ausencia de Victor Guzmán, en una zona donde hubo sorpresas como Aldo Rocha o Alan Cervantes. Fernando Hierro, director deportivo del Rebaño, se refirió a la calidad de su futbolista.

"A nadie le va a sorprender la calidad del Pocho. Es un jugador determinante. Para nosotros es muy importante. ¿Que si tiene nivel para ser seleccionado? Yo diría que sí por lo que veo, pero a mí no me toca tomar esa decisión y no quiero tomar cartas en el asunto", expresó Fernando Hierro en diálogo con Claro Sports.

El director deportivo no sólo elogió el presente de Victor Guzmán, sino sus últimos años en la Liga MX: "Yo creo que es un jugador que está preparado, tiene una edad y una experiencia fantástica. Ha jugado en gran nivel no sólo con nosotros, anteriormente, por lo tanto yo creo que tiene todos los condicionantes para ser seleccionado, pero nosotros respetamos la decisión de Cocca", aseguró.

Los números de Víctor Guzmán con Chivas

A los 28 años, el Pocho Guzmán llegó al Rebaño como fichaje estelar para este Clausura 2023. Apenas llegó, el mediocentro se ganó el brazalete de capitán y lo justificó con buenas actuaciones. En total, ha disputado 12 encuentros, con un saldo de cinco goles y dos asistencias. ¿Merecía el llamado de Cocca?