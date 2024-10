El ex entrenador de la Selección Mexicana está sin equipo y le preguntaron si entrenaría al Guadalajara.

Chivas actualmente se encuentra sin entrenador luego de la polémica salida de Fernando Gago, quien abandonó al Guadalajara para volver a la Argentina y firmar con Boca Juniors, el club que lo vio nacer.

El entrenador argentino dejó al Rebaño a falta de seis jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2024 y Chivas aún no definió al nuevo técnico. En este sentido, el Guadalajara baraja algunas opciones.

Gerardo Espinosa, con pasado en Atlas, sería uno de los principales candidatos. Robert Dante Siboldi, ex entrenador de Tigres UANL, expresó su deseo de dirigir a Chivas, al igual que el Piojo Herrera.

¿Diego Cocca dirigiría a Chivas?

Por otro lado, Diego Cocca estuvo presente en el programa “La Última Palabra” y el periodista Alex Blanco le consultó al entrenador bicampeón con Atlas si entrenaría a Chivas.

“No lo haría porque hoy estoy identificado con la gente de Atlas“, expresó de forma contundente Diego Cocca en Fox Sports. De esta manera, el ex técnico de la Selección Mexicana se encargó de disipar cualquier rumor.

Asimismo, Diego Cocca habló de su futuro como entrenador y de por qué todavía no tomó el mando de ningún equipo luego de su salida del Tri: “Quiero ir a un proyecto que me guste y que me sienta identificado“.

“Y también el deseo tiene que venir del otro lado. Actualmente del otro lado (los directivos) los veo menos preparados. Me estoy tomando mi tiempo para encontrar mi proyecto“, agregó el DT campeón con Atlas.

Diego Cocca, que ganó el Apertura 2021 y el Clausura 2022 con los Rojinegros, está hace más de un año sin entrenar a un equipo desde su salida de la Selección Mexicana en junio de 2023.

