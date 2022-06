Conforme pasan los días y se acerca el inicio del torneo Apertura 2022, las Chivas del Gudalajara ven como se complican las posibilidades de conseguir el fichaje de Orbelín Pineda; las esperanzas por contar con el Maguito como refuerzo se van perdiendo según comentó Ricardo Peláez, director deportivo del club rojiblanco.

Las Chivas del Guadalajara encendieron las ilusiones de su afición por tener a Orbelín Pineda con un meme que publicaron en redes sociales. La dirigencia rojiblanca puso una oferta sobre la mesa al Celta de Vigo que recibió al talentoso mediocampista mexicano en calidad de jugador libre y le extendió un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El Celta de Vigo no quiere retener a Orbelín Pineda quien seguiría sin recibir oportunidades por parte del director técnico Eduardo el Chacho Coudet. Sobre la situación del posible fichaje, Ricardo Peláez comentó que "hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá, preguntándome '¿cómo va el tema?'. Ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra". En paralelo, el Maguito también tiene la oferta del Toluca.

En entrevista con Marca Claro, Ricardo Peláez, compartió que Orbelín Pineda ha analizado la oferta de las Chivas del Guadalajara, pero su ambición profesional es continuar y triunfar en el futbol europeo, aun cuando Ricardo Cadena, director técnico del Rebaño, desee tenerlo en el plantel rojiblanco para el torneo Apertura 2022.

¿Qué piensa Orbelín Pineda de la oferta de Chivas?

"Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. (Orbelín Pineda) Me dijo 'me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible'", reveló Ricardo Peláez. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos, pero no podemos esperar tanto tiempo ya".