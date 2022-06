Hace unos instantes se supo qué hará Chivas en el mercado de pase si no puede reforzarse con Orbelín Pineda.

Fichajes 2022: ¡Decidido! Chivas sabe qué hará en caso de que no llegue Orbelín Pineda

Chivas comienza a cerrar la pretemporada de cara al Apertura 2022 el cual comienza a jugarse el próximo primero de julio. Por otra parte, la llegada de Orbelín Pineda es uno de los grandes objetivos de la directiva Rojiblanca, pero la misma ya habría decidido que de no llegar el atacante a Valle Verde se saldrían del mercado de pases y no dejarían ir a ningún jugador.

“Estamos siendo muy estratégicos con nuestros refuerzos. Compramos bastante jugadores y no nos dieron resultados que estábamos buscando y nos dimos cuenta que no nos aseguran los objetivos que estábamos buscando. Hemos aprendido de ese error y nos hemos enfocado en hacer refuerzos estratégicos como los que estamos haciendo”, expresó Amaury Vergara a TUDN en relación al tipo de mercado que realizarían. A su vez, en esta misma charla confirmó que iban por Pineda y no por Víctor Guzmán.

Por otra parte, fuentes cercanas a Chivas le confirmaron a Rebaño Pasión qué sucedería sino podían hacerse de los servicios de Orbelín Pineda, quien se encuentra sin minutos en el Celta de Vigo de España. La misma confirmó que el Guadalajara se retiraría del mercado de pases debido a que la directiva no considera que valga la pena realizar un esfuerzo con un jugador mexicano.

A su vez, la misma fuente afirmó que de no llegar el Maguito a Valle Verde, la directiva no dejaría ir a ninguno de sus jugadores salvo que llegue algo de Europa o una oferta irresistible. De esta manera, Ricardo Cadena deberá apostar en Alexis Vega, Gael Sandoval, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Jesús Angulo como uno de sus creativos.

¿Cuándo debuta Chivas en la Liga MX?

Chivas jugará su primer encuentro del Apertura 2022 de la Liga MX el próximo dos de julio contra Juárez en el Estadio Akron, inmueble que será sede del Mundial 2026. Por otra parte, mañana por la noche jugará ante Atlas en Chicago en el que será su último duelo de preparación.