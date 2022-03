Recién está finalizando la jornada 11 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, y aún así hay equipos que están diagramando lo que será la próxima temporada. Todavía no tenemos a ningún clasificado a los Cuartos de Final ni la Liguilla, la gran mayoría de los clubes están peleando por un lugar en la Repesca y no contamos con eliminados. Esto, sin embargo, no priva a algunos directivos de moverse de cara al futuro cercano.

El Deportivo Guadalajara y el Club América nos han acostumbrado en los últimos años a protagonizar intensas novelas en el mercado de pases, y todo parece indicar que en el que se avecina no habrá excepción. Es que, tal como informó Azteca Deportes, ambos apuntan a fichar a un jugador en concreto que está atravesando un enorme presente tanto en lo individual como en lo colectivo.

Potencia, versatilidad, agresividad, timing y solidez son algunos de los adjetivos que lo califican. Por si fuera poco, se trata de un joven de 21 años que tiene un potencial inimaginable. Estamos hablando de Israel Reyes Romero, zaguero central del Puebla que con 1,79 metros de altura se ha transformado en uno de los mejores en su puesto en toda la Liga MX. Y por si fuera poco, tiene la capacidad de desempeñarse como lateral derecho y como mediocampista central.

Hace ya algunas semanas que este nombre resuena en los pasillos de Coapa: la directiva lo está siguiendo de cerca, tanto a él como a su entrenador (Nicolás Larcamón) y un compañero (Maximiliano Araujo). Ahora el que se metió en la pelea es Chivas, quien se ha sumado al fuerte interés por Israel e intentaría ficharlo en la ventana de transferencias previa al Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Los números de Israel Reyes en el Clausura 2022

Israel Reyes es parte fundamental de Puebla y uno de los motivos por los que la Franja se encuentra en tercera posición, dentro de la clasificación directa a Liguilla. Hasta el momento, disputó 11 jornadas (todas): en 8 fue titular y en 3 ingresó desde el banco de suplentes. Anotó un gol (vs. Santos Laguna), recibió 3 amarillas y mantuvo 3 vallas invictas.