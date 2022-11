Después de conocer sus partidos del torneo Clausura 2023 con el calendario oficial que dio a conocer la Liga MX, las Chivas del Guadalajara continúan su pretemporada y con las ausencias de Roberto Alvarado y Alexis Vega quienes están con la selección mexicana para jugar la Copa del Mundo Qatar 2022.

Mientras se llega su partido de la primera jornada del torneo Clausura 2023 contra los Rayados del Monterrey en el estadio BBVA, el sábado 7 de enero, las Chivas de Guadalajara trabajan ya bajo el mando del director técnico serbio Veljko Paunovic y su cuerpo técnico sin estar exentas del futbol estufa.

Por ahora, las Chivas del Guadalajara tienen dos bajas confirmadas para el torneo Clausura 2023: el defensa Miguel Ponce y el mediocampista Jesús Molina, y hay posibilidades de que uno de sus seleccionados nacionales también salga del equipo, según lo reveló el volante Isaac Conejito Brizuela.

Desde México, Isaac Conejito Brizuela está en contacto con Roberto Alvarado y Alexis Vega: "Me gusta estar siempre al pendiente de mis compañeros, apoyarlos cuando están en momentos complicados y también reconocerles cuando están en buen momento, en el caso de Vega y el Piojo que están viviendo lo máximo a nivel de futbol, es una experiencia única que, gracias a Dios me tocó vivirla, no tuve participación pero el estar en un Mundial es lo mejor que he vivido en el futbol".

Alexis Vega piensa quedarse en Europa

En rueda de prensa, Isaac Conejito Brizuela reconoció el buen nivel que Alexis Vega ha mostrado con la selección mexicana y considera que tiene el potencial necesario para quedarse en Europa cuando termine la Copa del Mundo Qatar 2022. "Lo que está haciendo Vega no es para darle consejos, simplemente para decirle que siga por ese mismo camino, con esa hambre que tiene se le ve en el campo peleando todas las pelotas, disfrutando, a veces hasta de lujo y ahí cuando empieza a jugar de lujo te das cuenta de que es más suelto, que quiere aprovechar esta oportunidad y lo que nos dijo es que va a tratar de no regresar porque quiere quedarse en Europa y estoy seguro de que con este nivel que trae lo más seguro es que se quede"