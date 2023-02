Las Chivas del Guadalajara están dándole la vuelta al empate que rescataron ante los Gallos Blancos del Querétaro por la quinta jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, partido que quedó muy marcado por el error del portero Miguel Wacho Jiménez quien ha causado desconfianza en el entorno del Rebaño.

El siguiente partido de las Chivas del Guadalajara, el correspondiente a la sexta jornada, será ante los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo, para este compromiso, el director técnico Veljko Paunovic ya podría contar con el delantero José Juan Macías quien viene de una larga recuperación por una lesión.

Opciones para suplir al Wacho Jiménez

En el entorno de las Chivas del Guadalajara hay una profunda molestia por el error del portero Miguel el Wacho Jiménez que casi le causa la derrota al Rebaño ante los Gallos Blancos del Querétaro por la quinta jornada del torneo Clausura 2023. En caso de que el director técnico Veljko Paunovic decidiera remplazarlo tendría dos opciones que aún no han debutado en la Liga MX: José Rangel, de 22 años, y Eduardo García, de 20 años.

Exdirectivo de Chivas da el beneficio de la duda a Veljko Paunovic

En su primer torneo al frente de las Chivas del Guadalajara, el director técnico Veljko Paunovic ha conseguido ocho puntos de 15 disputados. Por el empate ante el Querétaro, el entrenador serbio fue criticado por el comentarista de ESPN Francisco Gabriel de Anda, exdirector deportivo del Rebaño: "Yo diría que el peor partido de Chivas... Apenas empató, le falta mucho trabajo todavía a Paunovic. No podemos saber todavía si fue una buena apuesta, una buena decisión, no sabemos, hay que esperar todavía... Al que pongan, si no hay un buen trabajo colectivo, un buen trabajo estructurado en la generación de juego, en la elaboración, al que pongas de delantero no te va a funcionar".