Diego Cocca solo convocó a tres futbolistas del Guadalajara en su primera lista para la Nations League y uno de los elementos que no recibió su llamado ya se manifestó al respecto.

Diego Cocca no lo convocó pero avisó: "La oportunidad de la Selección Mexicana llegará"

En su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca optó por llamar a tres elementos de las Chivas de Guadalajara. En los próximos días, Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán se pondrán a las órdenes del estratega argentino y trabajarán en el CAR pensando en los próximos desafíos del combinado azteca, que serán contra Surinam y Jamaica por la Nations League.

Al timonel bicampeón con Atlas le cayeron fuerte desde los medios de comunicación por no haber tenido en cuenta a Pocho Guzmán, quien hoy en día es el emblema del Rebaño Sagrado de Veljko Paunovic. Pero lo curioso es que otro miembro del plantel tapatío le mandó un mensaje claro al técnico sudamericano...

En una entrevista con Línea de 4, de TUDN, Miguel Jiménez se refirió a la chance de representar a su país natal en un futuro inmediato: "No me apresuro en nada. Sé que la oportunidad va a llegar si sigo haciendo bien las cosas acá, que es lo importante. Creéme que eso me hará llegar a la Selección Mexicana".

El Wacho, que en el Clausura 2023 solo recibió nueve goles en las 11 jornadas que se disputaron, sabe que Diego Cocca está analizando seriamente la posición del portero. Por cuestiones generacionales, por ejemplo, dejó de convocar a elementos de peso como Jonathan Orozco, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera.

Los porteros de la Selección Mexicana

No caben dudas de que Guillermo Ochoa será el arquero titular, por lo mostrado estas últimas semanas en Salernitana. Pero detrás suyo están Carlos Acevedo y Toño Rodríguez, predispuestos a pelear por un lugar y a hacérsela difícil al estratega argentino. En esa lucha puede caber el guardameta del Guadalajara...