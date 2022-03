Después de lo que el agridulce empate sin goles ante el Club América, Chivas tendrá hoy otro partido muy importante, como lo es el Clásico Tapatío frente a Atlas. El equipo dirigido por Marcelo Michel Leaño quiere escalar en la tabla de posiciones para comenzar a asegurar su participación en los Playoffs, pero para eso, deberán medirse ante un gran rival como lo son los dirigidos por Diego Cocca.

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde que Atlas gritó campeón del Torneo Apertura. Chivas buscará buscará los tres puntos, en medio de rumores que vaticinan la continuidad de Marcelo Michel Leaño como director técnico, pese a las dudas que hubo en los últimos meses, producto de los rendimientos y resultados del Rebaño Sagrado.

Leaño ya tiene el plan de partido

El entrenador de Chivas definió en las últimas horas cuál será su estrategia para superar a Atlas, y la misma seguirá por la senda que se vio en los últimos partidos: mucha movilidad para intentar no dar referencia a la defensa rival. Por eso, no habrá un delantero de referencia, sino que Alexis Vega y Jesús Angulo alternarán la posición más adelantada para intentar sorprender a la última línea rival. En caso de que esto no funcione, en el banco estará la alternativa de José Juan Macías en el banco de suplentes, tal y como sucedió en los últimos encuentros.

Sorpresa en la convocatoria

En la nómina oficial para enfrentar a Atlas, Marcelo Michel Leaño sorprendió a todos con la presencia de Gilberto Orozco, defensor central que debutó en el Apertura 2021 de la mano de Víctor Manuel Vucetich, donde tuvo algunas buenas actuaciones en medio de un contexto que no era para nada sencillo a nivel colectivo. Esta decisión responde a la lesión sufrida por Luis Olivas, la cual abre la necesidad de un zaguero más en la convocatoria.