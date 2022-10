El Apertura 2022 aún no terminó, pero salvo grandes sorpresas, Chivas ya sabe que deberá buscar refuerzos el próximo año, si quiere pelear en lo más alto. En las últimas semanas, uno de los nombres que aparecó de forma reiterada vinculado al Rebaño, fue el de Alan Pulido, atacante que supo ganar títulos con la camiseta rojiblanca.

"Les di todo, todo lo que estaba en mí. Fui con esos propósitos, ganar campeonatos. Cumplí un sueño. A la fecha, si se diera el caso, nunca le cierro las puertas", dijo Alan Pulido en conferencia de prensa.

No obstante, el exChivas también aclaró su situación en la MLS: "Me siento cómodo, disfruto al máximo, me siento contento. Me enfoco en mi recuperación equipo, que es Sporting", aclaró.

Incluso, Pulido descartó haber tenido ya conversaciones para su regreso: "La verdad que no, lo que tengo entendido es que nunca ha habido un acercamiento. Me enfoco en lo mío, en Sporting, no ha habido nada", sentenció.

La grave lesión

Pulido aún no ha podido ver minutos esta temporada, pero se muestra calmo y conforme con su recuperación: "Ha sido un año de muchas enseñanzas, en lo profesional y personal, lo tomó siempre de la mejor manera. He hecho cambios buenos, importantes. Este tipo de lesiones te ayudan a sacar lo mejor de ti. Lo tomé con una gran responsabilidad".