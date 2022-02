Después de que su traspaso de las Chivas de Guadalajara a La Máquina de Cruz Azul se diera en medio de las polémicas ya que la moneda de cambio habría sido el controversial Uriel Antuna, Roberto “Piojo” Alvarado confesó que esta nueva etapa con los rojiblancos le ha enseñado que en Verde Valle la presión es mayor a la que vivía en La Noria, pues la afición del Rebaño Sagrado es mucho más exigente.

"Acá en lo poco que tengo creo que hay más presión en Chivas, la afición es muy exigente y está bien, a cada afición le gusta que le des resultados a la primera. Siempre hay criticas malas, buenas, constructivas, hay que aceptarlo, pero todavía no vamos a la mitad del torneo y se entiende que la gente quiere que el equipo siempre vaya bien”, apuntó el recién llegado a la escuadra tapatía para TUDN.

A pesar de que los resultados presupuestados no se han dado teniendo en el banquillo rojiblanco al inexperto Marcelo Michel Leaño, el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, confesó que la fórmula para mejorar su camino en la actual campaña del Clausura 2022 la tienen bien detectada, además que las Chivas cuentan con el plantel necesario para ser los mejores de la temporada.

"Estamos para trabajar, no por perder somos los peores ni por ganar nos vamos a creer el Barcelona. Son cosas puntuales que nos han faltado en los partidos, pero trabajando podemos sacar los resultados. Hay muy buen plantel que puede competirle a quien sea", así lo apuntó Alvarado, quien confía que su arribo a Guadalajara vaya mejorando día con día, pues no arrancó el torneo como esperaba después de que a su llegada diera positivo a COVID-19.

EL COVID ARRUINÓ ARRANQUE DE ROBERTO ALVARADO A CHIVAS

"Sí me tocó la mala, pero era por algo, poco a poco me voy sintiendo mejor y retomar la confianza para mostrar mi mejor versión, yo quiero hacer muchos goles y muchas asistencias para ayudar a mis compañeros. Siempre lo he pensado, los inicios donde esté me cuestan un poco, pero es trabajar todos los días e insistir para poder llevar los partidos y entrenamientos, me voy sintiendo mejor, no es el inicio que esperaba, pero voy con un gol y una asistencia. Voy a trabajar para mi mejor versión", finalizó el Campeón celeste de 2021, quien se ha vuelto indiscutible en el sistema de Leaño.