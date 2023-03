Después de numerosos fracasos, Chivas apostó por el entrenador serbio, Veljko Paunovic, para su nuevo proyecto. Pese a ser un desconocido para la gran mayoría, el flamante estratega ha sorprendido por las buenas actuaciones de su equipo, que llega al Clásico Nacional frente América entre los cuatro primeros de la tabla.

El Rebaño ha tenido importantes victorias en este Clausura 2023, e incluso mostró un rendimiento convincente en varios encuentros. Por tal motivo, Veljko Paunovic tiene a todos encantados en Chivas, incluidos los jugadores. Antonio Briseño, uno de los referentes de la plantilla rojiblanca, llenó de elogios al estratega.

"A lo largo de mi carrera he tenido más de 10 entrenadores, cada quien tiene lo suyo y te transmite algo, pero sí quiero hacer hincapié en una cosa, yo pensaba que sabía de futbol y eso que tengo ya dos títulos de entrenador y 11 años de carrera, pero me doy cuenta por lo visto con Paunovic que no sé nada de futbol", expresó Antonio Briseño en diálogo con TUDN.

El marcador central de 29 años detalló por qué considera que Paunovic está un paso por delante: "Táctica y técnicamente hablando, muchos detalles, creo que la diferencia son los detalles, no deja pasar nada, te lo dice en el momento y te lo explica con videos, todos sabemos a lo que jugamos, lo que se tiene que hacer. No te deja nada al aire y todo tiene un porqué", señaló.

Ansiedad por el Clásico Nacional

Por otro lado, Briseño se refirió al Clásico Nacional que disputarán este sábado Chivas y América: "Todo jugador tiene nervios, si no tiene nervios no tiene sangre en las venas, evidentemente uno está no ansioso, pero sí motivado y contento de que sea un gran partido.. este es un Clásico Nacional, estadio lleno en el Akron, no puedo negar que no tengo esas mariposas en el estómago, pero pues siempre con toda la alegría y motivación de ganar que es lo que queremos", reflexionó.