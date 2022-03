Desde que se fue de México al término del torneo Clausura 2018, Matías Almeyda ha sido un personaje muy seguido por el destacado trabajo que realizó al frente de las Chivas del Guadalajara y en el entorno del Rebaño sigue viva la ilusión de que vuelva algún día, esperanza que se ha avidado ya que el director técnico argentino podría terminar su contraro con el San Jose Earthquakes de la MLS en las próximas horas.

"Mi contrato podría terminar mañana porque después de que le dije que no a la selección de Chile tuve posibilidad de hablar con el dueño, y él en sus palabras me dijo que el día que yo considere que ese el momento para irme él no tendría ningún problema", reveló Matías Almeyda en entrevista para Fox Sports. "Tanto el dueño como parte de la dirigencia saben que muchas veces he dicho que no a otras propuestas, pero en este último tiempo yo estoy pensando en el futuro, no solmente en el plano personal, analizo mucho el plano deportivo, analizo mucho familia, analizo mucho cuerto técnico y analizo sobre todo mi carrera como entrenador".

Matías Almeyda está en su cuarta temporada con el San Jose Earthquakes -donde dirige a Javier la Chofis López- y en esta campaña 2022 ha sido la del inicio más complicado con tres derrotas y un empate. "Para nosotros un desastre, la verdad es el peor inicio desde que estoy acá, es uno de los peores inicios desde que estoy en el futbol ya sea como jugador y como entrenador, pero como siempre tratando de revertir situaciones".

A los 48 años de edad, Matías Almeyda considera que el fin de su etapa con el San Jose Earthquakes está por terminar. "Estoy pensando y realmente queda poco y por ahí ya es tiempo de pensar en otras cosas", dijo el entrenador argentino quien no ha podido contar con circunstancias deportivas que esperaba como "tener un centro deportivo más grande; nosotros estamos entrenando en una sola cancha desde que llegué".

El regreso de Matías Almeyda a Chivas

Entre el torneo Apertura 2015 y el Clasura 2018, Matías Almeyda ganó con las Chivas del Guadalajara una Liga, dos Copas y una Supercopa más una Liga de Campeones de la Concacaf, logros por los que tiene un gran vínculo con el club y sus aficionados. "Todos saben el cariño que le tengo a la gente y el cariño que me tiene la gente".

Matías Almeyda se abstuvo de juzgar el paso de las Chivas con Marcelo Michel Leaño y dejó en claro que el futbol mexicano le interesa. "Prefiero no opinar, yo siempre quiero lo mejor para ese equipo", pero no descarta volver al Guadalajara y tampoco le da un no rotundo y definitivo al América. "Nunca se sabe el destino del ser humano donde será... Ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, y siempre está latente ese paso mío por México, el recuerdo que tengo de México es con alegría".